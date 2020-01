Österreichs sentimentales EM-Endspiel

Einen Sieg über Deutschland – für den österreichischen Sportfan gibt es praktisch nichts Süßeres. Ein rot-weiß-rotes Axiom, das sich sogar bis zum deutschen Handball-Bundestrainer herumgesprochen hat. "Österreich wird zu Hause alles dransetzen, das ist für die das Spiel des Jahres", sagte Christian Prokop vor dem heutigen Kräftemessen in der EM-Hauptrunde (20.30 Uhr live in ORF eins) in Wien.

Das bisher letzte Aufeinandertreffen ist erst zwei Wochen her: Deutschland war im finalen EM-Testspiel mit 32:28 seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Die vergangenen 14 Tage haben die Ausgangslage allerdings verändert. Während Österreich mit drei Vorrundensiegen die Erwartungen übertraf und sich Selbstvertrauen erspielte, stolperte die DHB-Sieben regelrecht durch das EM-Turnier. Nach dem knappen 24:25 gegen Kroatien ist das ausgegebene Ziel Halbfinale praktisch dahin. Nur wenn die gesamte Gruppe – darunter Siege von Weißrussland und Tschechien gegen Kroatien und Spanien – nun mitspielt, wäre ein deutscher Aufstieg rechnerisch noch möglich. Eine Wahrscheinlichkeit, die selbst der deutsche Verbands-Vizepräsident Bob Hanning mit den Worten kommentierte: "So besoffen kann man gar nicht sein."

Historische Bestmarken

Die ÖHB-Akteure erwarten Deutschland als angeschlagenen Boxer – und dieser ist bekanntlich gefährlich. "Sie waren sicher angepisst. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sagen: ,Okay, das Turnier ist gelaufen‘", warnte Kreisläufer Fabian Posch.

Während also Deutschland auf Schadensbegrenzung aus ist, hat Österreichs Auswahl gleich mehrere historische Marken vor Augen. Mit dem ersten Sieg über Deutschland in einem Bewerbsspiel kann das beste rot-weiß-rote EM-Ergebnis – Neunter bei der Heim-EM 2010 – überboten werden. Außerdem würde der Traum vom EM-Finalwochenende in Stockholm weitergehen, an dem sich die Hauptrunden-Dritten den fünften Platz ausspielen. Gleichzeitig darf die Truppe von Ales Pajovic auf eine Teilnahme an einem Olympia-Qualifikationsturnier hoffen.

Einer Sensation nachgetrauert

Österreich war am Samstag mit Spanien (26:30) auch dem zweiten großen Gruppenkaliber neben Kroatien (23:27) unterlegen. Spieler und Trainer trauerten einer Überraschung nach. "Spanien war über große Strecken in Reichweite", sagte Kapitän Nikola Bilyk. Pajovic sah das ähnlich, versuchte das Positive herauszustreichen. "Ich finde es schön, dass wir gezeigt haben, dass wir mit den Besten mitspielen können. Wir reden hier vom Europameister", sagte der Slowene. Schließlich war Deutschland gegen die Iberer in der Vorrunde mit 26:33 untergegangen.

Artikel von Reinhold Pühringer Redakteur Sport r.puehringer@nachrichten.at