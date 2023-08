Österreichs Rad-Damen halten in Glasgow die WM-Fahnen hoch

GLASGOW. Christina Schweinberger hatte am Donnerstag bei der Rad-WM in Glasgow eine kleine Sensation aus heimischer Sicht geschafft. Die 26-jährige Tirolerin holte im Einzelzeitfahren über 36,2 Kilometer Bronze. Es war bereits die dritte österreichische Damen-Medaille nach Marathon- und Downhill-Gold durch die Mountainbikerinnen Mona Mitterwallner und Valentina Höll. Heute besteht im Cross-Country-Rennen der Damen die große Chance auf weiteren Zuwachs am Medaillenkonto.

"Als ich am Morgen aufgewacht bin, war mein Ziel noch, in den Top 20 zu landen. Das kam unerwartet", sagte Schweinberger, die dem heimischen Verband damit auch einen Olympia-Quotenplatz für 2024 gesichert hatte. Christiane Soeder holte mit Silber 2008 und Bronze 2007 die bisher einzigen rot-weiß-roten WM-Einzel-Medaillen, davor hatte der ÖRV-Vierer mit Helmut Wechselberger, Bernhard Rassinger, Mario Traxl und Hans Lienhart bei der Heim-WM der Amateure 1987 in Villach im Mannschaftszeitfahren über 100 Kilometer Bronze errungen.

Österreichs Herren kamen gestern im Kampf allein gegen die Uhr dafür mit Verspätung an. Patrick Gamper landete auf Rang 37, Felix Ritzinger auf dem 51. Platz. Es gewann Remco Evenepoel (Bel). Walter Ablinger gab im Straßenrennen der Handbiker (H3) auf.

Das Tiroler Talent Alexander Hajek, heute im U23-Straßenbewerb im Einsatz, unterschrieb nun einen Vertrag beim deutschen World-Tour-Rennstall Bora-Hansgrohe.

Die tagelangen heftigen Regenfälle zuletzt sowie einige Sommerbaustellen machen den Organisatoren des "Race Around Austria" von 14. bis 20. August, das Start und Ziel in St. Georgen im Attergau hat, zu schaffen. "Wir müssen die Strecke etwas umplanen", sagt Organisator Michael Nussbaumer vor der 15. Jubiläumsauflage über die 2200 Kilometer.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl