Österreichs Handball-Frauen besiegten Tschechien knapp 26:25

Die ÖHB-Equipe besiegte Tschechien am Freitagabend knapp mit 26:25 (11:12) und war zwischenzeitlich schon mit 17:20 zurückgelegen. Nun geht es am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF Sport +) gegen die Ukraine.

Das Mini-Turnier dient der Truppe von Teamchefin Monique Tijsterman als Vorbereitung auf die Heim-EM in rund einem Monat vom 28. November bis 15. Dezember. Die ÖHB-Frauen treffen in Innsbruck auf die Slowakei, Titelverteidiger Norwegen und Slowenien. Vier Tage vor der EM spielen sie an gleicher Stelle noch gegen die Slowakei.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper