Österreichs Davis-Cup-Team will das Ticket nach Madrid lösen

Auch Österreichs zweiter Anlauf auf ein Weltgruppen-Finalturnier im Tennis-Davis-Cup erfolgt ohne Dominic Thiem, aber mit Jurij Rodionov. Der erst 20-Jährige wurde von ÖTV-Kapitän Stefan Koubek neben Dennis Novak für die Einzel-Partien gegen Uruguay nominiert, er bestreitet heute in Graz-Premstätten gegen Pablo Cuevas das zweite Einzel. Davor trifft Novak ab 15 Uhr (Liveübertragung ServusTV) auf Martin Cuevas.

Mit zwei Challenger-Titeln in der Tasche und vollgepumpt mit Selbstvertrauen geht Rodionov in seinen zweiten Davis-Cup-Länderkampf. Rund 200 Positionen hat er in der Weltrangliste innerhalb von vier Wochen wettgemacht, das soll sich gegen Uruguay auch auf dem Platz bemerkbar machen. Vor gut einem Jahr in Salzburg gegen Chile verlor er nach guten Leistungen seine beiden ersten Einzel.

Die Spieler aus Uruguay gelten als Sandplatz-Spezialisten, auch deswegen wurde Hartplatz als Untergrund für die Halle am Schwarzlsee gewählt. Nichtsdestotrotz ist Pablo Cuevas als Nummer 60 der in der Weltrangliste am besten klassierte Spieler dieses Länderkampfs.

Für Rodionov ist das Ranking, er steht derzeit auf 168, aber Nebensache. "Ich werde alles für Österreich geben", versprach Rodionov nach seinen zuletzt starken Leistungen. "Aber ich habe es mir verdient, ich habe hart gearbeitet, auch an mir selber." Sein Betreuer Wolfgang Thiem hatte ihm über Vermittlung von Nicolas Massu den 53-jährigen Argentinier Javier Frana als Touring-Coach verschafft. "Er hat mir sehr viel geholfen. Das, was ich ändern muss, woran ich arbeiten muss, wie ich mich verhalten muss auf dem Platz."

Premstätten ist zum dritten Mal Schauplatz eines Davis-Cup-Länderkampfs. Die Location hat wegen des Tennis-Vergleichs Ende März 1994 mit Deutschland fast schon legendären Status. Der jetzige ÖTV-Kapitän Stefan Koubek war 17 Jahre alt und sah das Match damals live in der Halle. "Muster gegen Stich – das vergisst man nie. Schade, dass es nicht gut ausgegangen ist." Österreich verlor damals vor 11.000 frenetischen Zuschauern knapp mit 2:3.

Endrunde im November

Der Aufsteiger aus diesem Länderkampf ist wie weitere elf Qualifikationsrunden-Sieger vom 23. bis 29. November dabei, wenn es erneut in Madrid zwischen 18 Ländern um den Davis-Cup-Titel geht. Titelverteidiger Spanien, die übrigen 2019-Halbfinalisten Kanada, Großbritannien und Russland sowie jeweils per Wildcard Frankreich und ATP-Cup-Gewinner Serbien haben ihr Ticket bereits sicher.

