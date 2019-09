Österreich startet als Außenseiter in die Herren-EM

Auftaktgegner in Gruppe B in Brüssel ist der klar favorisierte Co-Gastgeber Belgien. Mit der Außenseiterrolle will sich die ÖVV-Mannschaft von Teamchef Michael Warm aber nicht zufriedengeben, die Reise soll ins Achtelfinale gehen. Voraussetzung für den Aufstieg ist eine Platzierung in den Top Vier der Sechsergruppe.

"Belgien wird für uns eine Challenge sein. Wir müssen geduldig sein und versuchen, das nicht mit der Brechstange zu lösen, sondern da spielerisch gute Lösungen finden", sagte Warm. Die Belgier sind ein aufstrebendes Team, EM-Platz vier 2017 in Polen war neben WM-Rang sieben 2018 ihr bisher größter Erfolg. Diesmal bauen die "roten Teufel" auf den Heimvorteil. Das Match steigt im 15.000 Zuschauer fassenden Paleis 12.