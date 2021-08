Gestern Abend machten sich die ersten Teilnehmer beim Langstrecken-Radrennen "Race Around Austria" von Sankt Georgen im Attergau auf die lange Reise, die sie über mehr oder weniger lange Zeit wieder zurück an den Ausgangsort führt. Die Österreich-Rundfahrt nonstop ist eine ganz besondere Herausforderung für Geist und Körper. Für die 2200 Kilometer und 30.000 Höhenmeter ist langer Atem gefordert. Und auch das nötige Sitzfleisch. Vorneweg: Christoph Strasser, der Weltbeste in der Disziplin