Österreich ist Europameister im 3x3-Basketball

Die österreichischen Basketballer haben bei der 3x3-EM im Wiener Prater am Sonntag die Überraschung perfekt gemacht und Gold geholt. Im Finale entthronten Nico Kaltenbrunner, Enis Murati, Toni Blazan und Fabio Söhnel den fünffachen Serienchampion Serbien und setzten sich in einer dramatischen Partie mit 18:17 durch. Bei den Frauen ging Gold nach einem 19:11 über Frankreich an die Spanierinnen.

