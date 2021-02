ÖRV-Profis setzten sich stark in Szene

Der Italiener Davide Ballerini gewann die 76. Auflage des Omloop Het Nieuwsblad. Erst 20 Kilometer vor dem Ziel platzte Michael Gogls (Qhubeka) Traum vom Spitzenergebnis beim ersten Kopfsteinpflaster-Rennen, als er in einer Ausreißergruppe mit Weltmeister Julian Alaphilippe gestellt wurde. Am Ende schaute Rang 37 heraus. Lukas Pöstlberger (Bora) zeigte ebenfalls ein aktives Rennen (Rang 59). Gestern bei Kuurne-Brüssel-Kuurne wurde Pöstlbergers Teamkollege Patrick Gamper erst 1,7 Kilometer vor dem Ende als einer von fünf Ausreißern eingeholt. Der Sieg ging im Sprint an Ex-Weltmeister Mads Pedersen.

