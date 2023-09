ÖOC-Chaos: Der ÖFB distanziert sich von Solidaritätserklärung

Einen Tag vor der für Freitag geplanten Hauptversammlung des Österreichischen Olympischen Comités fliegen die Giftpfeile. Kritiker der ÖOC-Doppelsitze mit Präsident Karl Stoss und Generalsekretär Peter Mennel haben in der Vorwoche über einen Rechtsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Wien eine Sachverhaltsdarstellung eingereicht, in der der Vorwurf der Untreue beziehungsweise Beihilfe zur Untreue erhoben wird. Es geht dabei um die Spenden-Plattform "I belive in you", deren Bilanzverlust von mindestens 415.000 Euro das ÖOC angeblich ohne notwendigen Vorstandsbeschluss ausgeglichen hat.

Am Mittwoch hat das ÖOC eine Erklärung an seine Mitglieder gemailt, in der diese Anzeige als "feige und des Sports unwürdig" bezeichnet wird. Die Solidaritätserklärung wurde von 24 der insgesamt 44 Mitgliedsverbände unterschrieben. Darunter befindet sich mit dem Österreichischen Fußballbund ÖFB auch der neben dem Österreichischen Skiverband ÖSV wichtigste Fachverband Österreichs. Die Sache hat allerdings einen Haken. Mit dem ÖFB hat offenbar niemand gerechnet.

Jedenfalls stellte heute Vormittag ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer im Namen von Präsident Klaus Mitterdorfer in einem Mail richtig, dass der ÖFB in dieser Solidaritätserklärung "fälschlicherweise als Unterzeichner angeführt" werde. Mangels Kenntnis des Sachverhaltes könne man keine Wertung abgeben. Der "anonyme Verfasser" der Erklärung wird ersucht, "in Hinkunft Kontakt mit dem ÖFB aufzunehmen und sich eine entsprechende Zustimmung einzuholen". Abschließende Bemerkung des Fußballverbandes: "Insgesamt entsteht leider gerade ein enormer Schaden für den Sport, es wäre schön, könnten Brücken gefunden werden, damit wir wieder das tun, was unsere Daseinsberechtigung ist – gemeinsam an der Entwicklung des Sports in Österreich zu arbeiten."

Die Distanzierung des ÖFB von der ÖOC-Spitze ist natürlich Wasser auf den Mühlen der Kritiker von Stoss und Mennel. So gesehen war die Versendung der Solidaritätserklärung der sprichwörtliche Schuss ins Knie und ein weiterer Hinweis darauf, dass in der morgigen Generalversammlung das erhoffte Durchboxen der Neuwahl kaum möglich sein wird.

Autor Christoph Zöpfl