ÖOC: 40 haben schon fix das Olympia-Ticket

Weitere liegen in den Rankings auf zumeist so sicheren Positionen, dass ihnen die Teilnahme nicht mehr oder kaum noch streitig gemacht werden kann. So ist die Situation bei den Olympia-Hoffnungen aus Oberösterreich.

Leichtathletik: Verena Preiner, Ivona Dadic (beide Siebenkampf) und Lukas Weißhaidinger (Diskuswurf) haben ihre Tickets fix.

Schwimmen: Bernhard Reitshammer (ASV Linz) hat über 100 Meter Rücken und 200 Meter Lagen bereits zwei Limits erbracht.

Judo: Die Welser Sabrina Filzmoser und Shamil Borchashvili liegen derzeit auf Qualifikationskurs.

Tischtennis: Das Damenteam hat einen Quotenplatz sicher. Sofia Polcanova ist gesetzt, Liu Jia steht vor ihren sechsten Spielen. Gute Chancen darf sich Liu Yuan (Uniqa Biesenfeld) ausrechnen.

Gewichtheben: Sargis Martirosjan (SK Vöest) liegt im komplizierten Olympia-Ranking "gut im Rennen", so der Verband.

Radsport: Felix Großschartner und Michael Gogl gelten nicht zuletzt wegen des bergigen Kurses als heiße Kandidaten auf die insgesamt drei Quotenplätze im Straßenrennen. Fix dabei ist Bahnradfahrer Andreas Graf (Hrinkow Steyr) im Madisonbewerb.

Reitsport: Das Dressurteam ergatterte einen Startplatz, ausschlaggebend sind die Leistungen der Oberösterreicher Victoria Max-Theurer, Ulrike Prunthaller und Stefan Lehfellner. Die Nominierung folgt im Juni. Als fix gilt die Hargelsbergerin Lea Siegl, die im Vielseitigkeitsreiten den Quotenplatz holte.

Karate: Bettina Plank (Karate-do Wels) muss bei den zwei verbleibenden Bewerben noch einen Platz im Ranking gutmachen.

Im Kanu, Rudern, Boxen, Fechten und 3x3-Basketball haben Oberösterreicher noch Chancen auf Tickets.

