Der Transferpoker um Martin Hinteregger hat die nächste Eskalationsstufe erreicht. Der ÖFB-Team-Verteidiger schwänzte am Mittwoch den offiziellen Termin für das Teamfoto seines Klubs FC Augsburg.Der Hintergrund: Hinteregger war in der Rückrunde an die Frankfurter Eintracht verliehen worden und hatte beim Klub von Trainer Adi Hütter sehr gut Fuß gefasst.