Oberösterreichs Traber-Legende Adolf "Adi" Übleis ist tot

Seinen ersten Erfolg hatte er 1957 gefeiert, 1964 übersiedelte Übleis ins Profilager. Sein sportlicher Glanzpunkt war am 16. Mai 1971, als der damals 33-Jährige in Philadelphia Profi-Weltmeister wurde. Zweimal wurde der Thalheimer Europameister.

In Österreich dominierte Übleis klar. Er gewann in den "goldenen Zeiten" der 1970er- und 1980er-Jahre alles, was in diesem Sport Bedeutung hat - darunter viermal das Derby mit Big Ben (1970), Vulkan (1979), Action Francaise (1986) und Mick Dundee (1992). Als Champion trug er sich neunmal (1970-75 und 1985-87) in die Geschichte des Turfsports ein. Seinen 1.000 Sieg feierte er 1976 in der Wiener Krieau, den 2.000. 1984 in Baden und den 3.000. 1993 erneut in der Krieau.

