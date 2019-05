Oberösterreichs Teams blasen in der Tennis-Bundesliga zum Angriff

Bei den Herren blasen der UTC Casa Moda Steyr (Gruppe A), der sich mit Staatsmeister David Pichler und dem chilenischen Daviscupper Hans Podlipnik-Castillo verstärkt hat, sowie der TC Kirchdorf und die Union Stein&Co Mauthausen (beide Gruppe B) zum Angriff auf Titelverteidiger Irdning. Die Kirchdorfer verpflichteten den ehemaligen Weltranglisten-18. Florian Mayer und Matthias Bachinger (ATP-Nr. 127) aus Deutschland, in Mauthausen ist neben Andreas Haider-Maurer das ungarische Daviscup-Team um Márton Fucsovics (ATP-Nr. 38) im Einsatz.

Die Damen des UTC Fischer Ried matchen sich in Gruppe A u. a. mit Champion Grazer Park Club, in der Gruppe B vertraut das Kornspitz Team OÖ unverändert auf Österreichs Fed-Cup-Team mit Barbara Haas, Julia Grabher und Melanie Klaffner. Der ULTV Linz hat Vize-Staatsmeisterin Betina Stummer und Arabella Koller an Bord.

