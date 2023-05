Oberösterreich Radrundfahrt: In Linz beginnt’s – und das mit Schmerzen

180 Kilometer Auf und Ab am Freitag ins Innviertel, gleich darauf die unerbittlichen Hügel des Mühlviertels am Samstag und am Sonntag als finaler Scharfrichter dann die schwere Bergankunft auf der Hutterer Höss – die 13. Raiffeisen Oberösterreich Radrundfahrt geizt nicht mit Herausforderungen, doch ausgerechnet der kurze Prolog der Tour (ab 18.20 Uhr) lässt erneut so manchen Fahrer nicht ruhig schlafen.

In Linz beginnt’s – und wie. Vom Hauptplatz durch die Altstadt hinauf zum Schlossmuseum sind es gerade einmal 650 Meter. Aber die haben es in sich. "Das tut vom Start weg gleich richtig weh", sagte Daan Soete letztes Jahr bei der Siegerehrung. Der Belgier gewann den ungewöhnlichen Auftakt im Zeitfahrmodus, bei dem alle 45 Sekunden ein Fahrer einzeln auf die Reise geschickt wird, auch schon 2021. Damals in 1:03:24 Minuten, ein satter Schnitt von 40 km/h, obwohl 37 Höhenmeter und noch dazu ruppiges Kopfsteinpflaster zu überwinden sind. Diese Bestzeit wird auch diesmal nur schwer zu toppen sein, wenngleich es für den ersten Fahrer unter der Ein-Minuten-Schallmauer von Oberösterreichs Rad-Präsident Paul Resch eine Sonderprämie gibt.

"Die Schnellsten werden da rauf sicher zeitweilig 1600 Watt in die Pedale treten, eigentlich unvorstellbar für den Otto Normalverbraucher", sagt Toursprecher Walter Ameshofer. Der Bergauf-Sprint ist etwas für kraftvolle Fahrer mit dem besonderen Punch. Der Sieg-Hattrick wird Soete, der mit seiner Mannschaft Deschacht-Hens-Maes erneut zur 13. Auflage anrückt, diesmal nicht leicht gemacht. "In der vorläufigen Nennliste, die die Teams an uns schicken, finden sich Namen wie Laurens Sweeck, immerhin die amtierende Nummer eins in der Querfeldein-Weltrangliste, oder auch ein Roger Kluge, mehrfacher Weltmeister auf der Bahn und auch einmal Etappengewinner beim Giro d’Italia. Wir haben ein tolles Starterfeld", sagt Ameshofer, der aber auch wie die letzten Jahre den früheren Weltmeister im Mountainbike Eliminator, Daniel Federspiel, auf seiner Rechnung hat.

Die Fahrer, für die es ums Gesamtklassement und damit das Gelbe Trikot bei der Rundfahrt geht, müssen aber ebenfalls wohl oder übel gute Figur machen. "Auch wenn die Entscheidung sicher am Sonntag auf der Höss fällt – jede Sekunde, die du hier beim Start verlierst, musst du erst einmal wieder wettmachen", warnt mit Wels-Kapitän Riccardo Zoidl, bereits 2013 einmal Gewinner, einer der großen Favoriten. "Man kann hier das Rennen zwar nicht gewinnen, aber verlieren", sagt sein Kontrahent im Dress von Hrinkow Steyr, Jonas Rapp.

Eine zusätzliche Schwierigkeit, die im Vorjahr das Ganze für viele zu einem Tanz auf rohen Eiern machte, wird heuer aber ausbleiben. Die Wetterprognose verspricht, dass Regen diesmal ausbleiben wird.

Ein Lamborghini als Vorausauto

Der Turbo wird dann übrigens ab Freitag auch auf den restlichen drei Etappen der Rundfahrt gezündet – nicht nur von den Radprofis. Erstmals wird ein 500-PS-Lamborghini als eines der Vorausautos unterwegs sein.

Dominik Feischl

