Nußbach und Vöcklabruck sind die Gejagten

Die Organisatoren haben einen feinen Centre Court für 800 Zuschauer aufgebaut, der Ticketverkauf läuft erfreulich. Nicht zuletzt deshalb, weil mit den Ennser Herren und Seekirchens Damen zwei Teams erstmals für so ein Feld-Event qualifiziert sind. "Unsere Fans haben sich fast mehr gefreut als wir. Für uns ist es überragend, dieses Ziel nur mit Eigenbauspielern erreicht zu haben", sagte Enns-Angreifer Gustav Gürtler, der mit seinem Team im Viertelfinale den FBC Urfahr eliminiert hatte.

Am Samstag wartet Freistadt auf Enns, der Sieger bekommt es im Endspiel am Sonntag (16 Uhr) mit den Champions-Cup-Triumphator Vöcklabruck, der seit Jänner 2020 ungeschlagen ist, zu tun.

Bei den Damen heißt der Topfavorit Nußbach. "Wenn wir unsere Leistung abrufen, werden wir sehr schwer zu schlagen sein", weiß Verena Hieslmair vor dem Finale gegen Seekirchen oder Laakirchen.

"Wenn man bei so einem Turnier dabei ist, will man am Ende den Meisterteller in den Händen halten", zeigt sich Emma Dallinger (Laakirchen) angriffslustig. (alex)