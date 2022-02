Nußbach ist zurück auf dem Thron

Beide Hallenfaustball-Titel sind wieder in oberösterreichischer Hand: Die Damen der Union Haidlmair Nußbach konnten am Samstag in Vöcklabruck mit einem 4:3-Finalkrimi Seekirchen vom Thron stoßen. "Wir haben gekämpft bis zum Umfallen", sagte Kapitänin Marlene Hieslmair nach zweieinhalb Stunden Spielzeit. Die Kremstalerinnen halten neben dem Feldtitel nun auch wieder den Hallenteller in Händen. Die Salzburgerinnen mussten sich vergangenes Jahr auch unter freiem Himmel mit Silber begnügen, Platz drei ging am Wochenende an die Askö Laakirchen Papier, die im Halbfinale am Freitag Nußbach 2:4 unterlegen war.

Rückkehr der Fans

Im Herrenfinale setzten sich die favorisierten Union Tigers Vöcklabruck gegen Union Compact Freistadt mit 4:2 durch. "Freistadt hat richtig gut dagegengehalten, bei 2:2 habe ich ehrlich gesagt nicht gewusst, wie das ausgeht", schilderte Jakob Huemer, Kapitän der Gastgeber. "Gott sei Dank haben wir nach der Pause die nötige Ruhe in der Mannschaft gehabt, um den Titel erfolgreich zu verteidigen."

Die Union Tigers Vöcklabruck wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Bild: Benedik/OÖN

Federführend war bei den Vöcklabruckern Weltfaustballer Karl Müllehner, der ein ums andere Mal die Lücken in der Verteidigung der Mühlviertler fand. Tigers-Coach Stefan Huemer wollte den Hallentitel vor dem Heim-Final-3 nicht überbewerten, bezeichnete diesen als "Durchlaufposten". Der Fokus bei den Vöcklabruckern liege heuer vielmehr auf dem Champions Cup sowie der Teilnahme am World-Tour-Finale.

Erfreulich für alle Teams war das Comeback der Fans: 300 Zuschauer waren für die Meisterschaftsentscheidung zugelassen, was eine finalwürdige Atmosphäre bot. "Es ist so schön, dass wir endlich wieder vor einer so großartigen Zuschauerkulisse spielen dürfen", sagte Jakob Huemer.

Platz drei bei den Herren ging an das Überraschungsteam aus Enns, das im Halbfinale Freistadt mit 1:4 unterlegen war.