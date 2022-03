Nur hauchdünner Vorsprung für die Handball-Herren

Dass die Esten in der vorletzten Qualifikationsrunde für die WM 2023 in Schweden und Polen eine derart hohe Hürde darstellen, kam für die ÖHB-Spieler nicht überraschend. "Wir haben eine komplett neue Mannschaft. Es war zu erwarten, dass das nicht von Anfang an laufen wird", sagte Kapitän Nikola Bilyk, der mit acht Toren hinter Tobias Wagner (9) zweitbester ÖHB-Scorer war. Wegen der Ausfälle etwa von Lukas Hutecek, Janko Bozovic, Gerald Zeiner oder den Hermann-Brüdern Max und Alex hatte Teamchef Ales Pajovic mehrere unerfahrene Spieler einberufen. Die veränderte ÖHB-Auswahl, in der Debütant Moritz Mittendorfer sechsmal traf, hatte zunächst in der Abwehr Probleme, lag nach einer Viertelstunde sogar mit 6:11 in Rückstand. Erst zur Pause (15:16) kämpfte sich Österreich wieder heran. "Die Jungen haben sich gut eingefügt", sagte Pajovic. Im Rückspiel bedarf es einer Steigerung. In der letzten Quali-Runde wartet mit Island ein ungleich schwierigerer Gegner.