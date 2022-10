Nur Gmunden hat eine weiße Weste

Nur noch ein Team ist in der win2day Basketball-Herren-Superliga ohne Punkteverlust: Die OCS Swans Gmunden entschieden den Schlager gegen den UBSC Graz im Raiffeisen Sportpark mit 90:81 (47:41) für sich und wurden damit ihrem Outfit ("Weiße Weste") absolut gerecht.

"Es war aber ein hartes Stück Arbeit, wir sind schon sehr müde. Hut ab vor den Steirern – vor allem vor dem kleinen Cooks (29 Punkte, Anm.), den wir nicht in den Griff bekommen haben", analysierte Finanzchef Harald Stelzer, der den Statistikzettel mit Wohlwollen studierte. Bei den "Korbjägern" vom Traunsee gaben gleich drei österreichische Teamspieler den Ton an: Der defensiv und offensiv bärenstarke Benedikt Güttl glänzte mit 19 Zählern und fünf Rebounds, dahinter reihten sich Toni Blazan (17/8) und Daniel Friedrich (15 Punkte/9 Assists) ein.

Dieses Trio wird auch am Dienstag (20 Uhr) im FIBA Europe Cup gefordert sein. Die Swans läuten mit dem Match bei den Antwerpen Giants die nächste kräfteraubende englische Woche ein.

Schon heute um 11 Uhr beginnen die Reiseaktivitäten. Für die Gmundner Equipe, bei der Geschäftsführer Richard Poiger nach überstandener Coronainfektion wieder an Bord ist, geht es von Salzburg aus via Frankfurt am Main nach Brüssel. "Unser Ziel war es, ein Spiel in dieser Gruppe zu gewinnen. Jetzt haben wir die erste von noch drei Chancen", sagte Stelzer über das zweite Duell mit den Belgiern, die einen Tag mehr zur Regeneration hatten, zuletzt aber ohne die von der Bildfläche verschwundenen Amerikaner Maurice Watson und Quentin Goodin in Erscheinung traten. Das Duo hatte 32 Punkte zum 92:88-Erfolg Antwerpens in Gmunden beigesteuert.

Achterbahnfahrt in Wien

Die Raiffeisen Flyers Wels schüttelten bei ihrem beherzten Auftritt in Wien einen kapitalen Fehlstart ab, die Aufholjagd der Messestädter gegen den amtierenden Meister BC Vienna war aber nicht von Erfolg gekrönt. Das Team von Sebastian Waser, das zwischenzeitlich einen 18:40-Rückstand in eine 49:47-Führung verwandelt hatte, unterlag letztlich 91:101 (49:49). Austen Awosika verbuchte 29 Punkte, Arvydas Gydra 21, Donovan Smith 20.

Die Damen des DBB LZ OÖ verloren bei den Basket Flames 66:71 (40:32), obwohl Lisa Ganhör mit 28 Punkten, neun Rebounds und fünf Assists überragte. (alex)