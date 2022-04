Nur eine Sekunde hat gefehlt

Dabei hatten die Hausherren um Topscorer Lucijan Fizuleto (elf Tore) bis zur Schlusssekunde der regulären Spielzeit geführt, ehe Matic Kotar die Gäste per "Flieger" in die Overtime rettete. "Kämpferisch ist dem Team nichts vorzuwerfen, gescheitert sind wir an unserer Chancenauswertung", sagte Sportchef Klemens Kainmüller.