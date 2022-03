Das Abstiegsgespenst war in den vergangenen Jahren Stammgast beim HC Linz AG. Zwar konnte es beim siebenfachen Handballmeister früher oder später stets vertrieben werden, der ständige Klassenkampf bereitete aber niemandem Freude. Heuer ist das anders: Seit der Rückkehr in die runderneuerte Heimhalle in Linz-Kleinmünchen ist die Truppe von Trainer Milan Vunjak in den sieben Partien dort ungeschlagen geblieben, im aktuellen Kalenderjahr wurden alle sechs Pflichtspiele gewonnen.