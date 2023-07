Nur bei Roger Federer ging die Sonne auf

Roger Federer (vorne in der Mitte) in der Royal Box neben Prinzessin Kate (li.) und seiner Ehefrau Mirka (re.)

Wenn es sich in London einmal einregnet, dann ist in der Regel kein Kraut gewachsen. So auch am Dienstag. Ab 13.15 Uhr war auf den nicht überdachten Außenplätzen in Wimbledon Sendepause, die Tennis-Stars Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas (Gre/5) hatten gerade einmal 58 Minuten, um auf dem Court 2 ihre Schlagkünste zu präsentieren.

Die Perspektive ist in doppelter Hinsicht rosig: Der Weltranglisten-91. aus Lichtenwörth zeigte sich nach auskurierter Verkühlung in guter Form und geht mit einem 6:3, 3:4-Vorsprung bei eigenem Aufschlag in die "zweite Etappe", die am Mittwoch laut Prognose niederschlagsfrei, aber mit Windböen bis zu 42 km/h stattfinden wird.

Aussicht auf die größte Bühne

"Mit Unterbrechungen muss man hier immer rechnen", weiß Thiem, der fünf Asse servierte, 16 Winners schlug und sich weniger unerzwungene Fehler (11:16) als Tsitsipas leistete. Es schaut einmal gut aus, dass sich Österreichs Nummer zwei endlich den Traum von einem Auftritt auf dem mondänen Centre Court erfüllen kann.

Dominic Thiem Bild: APA/AFP/SEBASTIEN BOZON

Sollte Thiem gewinnen, würde er am Donnerstag auf keinen Geringeren als Sir Andy Murray, der sich im "All England Lawn Tennis and Croquet Club" zum zweimaligen Wimbledonsieger (2013, 2016) und Olympiasieger 2012 krönte, treffen.

Der Schotte setzte sich in der geschlossenen und mit 15.000 Besuchern natürlich restlos ausverkauften Haupt-Spielstätte gegen Ryan Peniston (Gbr) mit 6:3, 6:0, 6:1 durch. Zuvor hatte schon der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz ebenfalls nichts anbrennen lassen. Der Spanier fertigte Jeremy Chardy (Fra) auf Court One 6:0, 6:2, 7:5 ab.

Von Oberschenkelproblemen, die Alcaraz von einem Antreten beim Hurlingham Classic abgehalten hatten, war nichts zu merken. "Es ist wunderschön, hier in Wimbledon zu spielen. Ich bin wirklich ein Glückskind, so viel Unterstützung von Fans aus der ganzen Welt zu bekommen. Das beflügelt", betonte der 20-Jährige, der im Schatten des großen Roger Federer gestanden war.

Carlos Alcaraz Bild: APA/AFP/SEBASTIEN BOZON

Der 41-jährige achtmalige Wimbledon-Champion erhielt bei seinem Besuch auf dem Centre Court – flankiert von Ehefrau Mirka und Prinzessin Kate – Standing Ovations. Das Szenario entging auch Alcaraz nicht: "Ich habe bei den Geschichten und Posts, die ich auf meinem Handy studiert habe, gesehen, dass Roger Federer da ist. Um ehrlich zu sein, war ich ein bisschen eifersüchtig. Ich möchte, dass er sich eines meiner Matches ansieht. Es wäre auch großartig, das eine oder andere Wort mit ihm zu wechseln", sagte der Iberer.

"Immer ein besonderer Ort"

Federer wurde für seine Verdienste um den Rasen-Klassiker geehrt. "Wimbledon war immer ein besonderer Ort für mich", berichtete der Schweizer, der nach drei Knieoperationen weiterhin nicht hundertprozentig fit ist. "Klar würde man das vielleicht gerne noch einmal erleben, da unten auf dem Platz zu stehen. Aber solange man weiß, dass der Körper das nicht auf diesem Level schafft, hast du auch nicht das Bedürfnis."

PS: Julia Grabher, die gegen Danielle Collins (USA) 4:6 zurückliegt, Sebastian Ofner und Dennis Novak schlugen gestern keinen Ball. Zeit für Trockenheit.

