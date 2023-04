Nun wird Paris ein Thema

"Zu Armenien habe ich nach wie vor ein Naheverhältnis, ich bin dort geboren und meine Eltern leben hier", sagt Gewichtheber Sargis Martirosjan. Obwohl bereits zweifacher Olympia-Starter und mit fünf Medaillen bei EM und WM dekoriert, feierte der Wahl-Linzer, der seit einigen Jahren österreichischer Staatsbürger ist, nun in seiner früheren Heimat einen seiner bisher wohl schönsten Erfolge.

Im fortgeschrittenen Stemmer-Alter von 36 Jahren gelang ihm bei der EM in Armeniens Hauptstadt Jerewan im Reißen ein überraschender Coup. In der Kategorie bis 109 kg holte er in seiner Paradedisziplin Reißen mit 173 kg eine weitere Bronzemedaille.

Und das, obwohl Martirosjan eigentlich bereits Bundestrainer ist und nur mehr Teilzeit zur Hantel greift. So musste er am Samstagvormittag noch Julian Heidenbauer betreuen, am Mittwoch hatte er mit seinem Voest-Vereinskollegen Hmayak Misakyan bereits über Bronze im Reißen jubeln dürfen. Für Martirosjan könnten nun aber sogar die Olympischen Spiele in Paris 2024 ein Thema werden. "Mal sehen, ob mein Körper mitmacht", blockt er aber noch ab.

Sarah Fischer holte am Sonntag dann Österreichs dritte Medaille bei diesen Titelkämpfen. Die 22-Jährige wuchtete in der Kategorie über 87 kg im Stoßen 134 kg in die Höhe und gewann damit Bronze.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl