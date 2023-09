Novak Djokovic: "Ich war nie ein Anti-Impf-Kämpfer"

Über die Geschichte der episodenreichen Ausweisung Novak Djokovic‘ aus Australien zu Jahresbeginn 2022 ist gerade erst etwas Gras gewachsen, da hilft der Tennis-Star mit, der damals losgetretenen Covid-Impf-Diskussion neues Leben einzuhauchen.

"Ich war nie eine Anti-Impf-Kämpfer", erklärte der Serbe jetzt in einer von Tennis-Legende John McEnroe geführten Talkshow auf ESPN. Der 36-Jährige ergänzte, dass er veilmehr ein Befürworter der Wahlfreiheit gewesen sei.

"Ich hatte nie das Gefühl, dass viele Menschen wirklich eine Wahl hatten", sagt Djokovic, der jüngst die US Open gewonnen hat. Eine Brise Ironie: Ausgerechnet Impfstoff-Hersteller Moderna zeichnete den Superstar beim Grand-Slam-Turnier in New York mit dem "Shot of the Day"-Award aus.

Das sei für Djokovic Nebensache, da er ja nicht per se gegen Impfungen war. Er wollte nur Tennis-Spielen. Als ihm in Australien die Einreise verwehrt worden war, habe er sich als "Schurke der Welt" gefühlt. Zur Erinnerung: Djokovic wollte damals als kürzlich Infizierter einreisen. Über diesen Status gab es Zweifel, hatte er doch unmittelbar nach seiner angeblichen Infektion nachweislich öffentliche Termine unter vielen Menschen wahrgenommen.

