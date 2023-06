Novak Djokovic zum dritten Mal French-Open-Sieger

Novak Djokovic hat Tennis-Geschichte geschrieben. Der 36-jährige Serbe überflügelte ausgerechnet dort, wo normalerweise Sandplatz-König Rafael Nadal in seinem Element ist, seinen mallorquinischen Langzeit-Rivalen. Der Mann aus Belgrad krönte sich mit einem 7:6 (1), 6:3, 7:5-Triumph über den Norweger Casper Ruud zum dritten Mal zum Champion der French Open in Paris und sicherte sich damit seinen 23. Grand-Slam-Titel.

Damit ist Djokovic in der ewigen Bestenliste bei den Männern die alleinige Nummer eins – gefolgt von Nadal (22) und Roger Federer (20). Über allen steht die Australierin Margaret Court, die zwischen 1960 und 1973 nicht weniger als 24 Trophäen bei Major-Turnieren sammelte. Noch ist nicht aller Tage Abend. Wer den ehrgeizigen Djokovic, der am Montag Carlos Alcaraz (Esp) als Weltranglistenersten ablösen wird, kennt, weiß, dass er in Wimbledon (3. bis 16. Juli) neuerlich in den Angriffsmodus gehen wird. Im Londoner Stadtteil hat der Familienvater bereits sieben Mal triumphiert – zuletzt 2022.

Djokovic musste in seinem siebenten Finale bei den French Open im ersten Satz gleich einmal richtig hart kämpfen, die größere Klasse setzte sich dann aber in einem einseitigen Tiebreak mit 7:1 durch. Den Schwung nahm der Favorit in den 2. Satz mit, wo der Routinier ziemlich ungefährdet mit 6:3 die Oberhand behielt. Der 24-jährige Ruud gab sich damit noch nicht geschlagen und lieferte im dritten Satz einen aufopferungsvollen Kampf. Bei einer 4:3-Führung und 30:0 roch Ruud an ein Break heran, Djokovic zog den Kopf aber noch aus der Schlinge und nutzte selbst seinen ersten Breakball zur 6:5-Führung, ehe er cool ausservierte.

Nach 3:13 Stunden durfte er in seinem 34. Major-Finale jubelnd die Hände in die Höhe reißen. Geschichte schreiben konnte Djokovic aus mehreren Gründen, er ist nun auch der erste Spieler, der alle vier Majors - Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open - zumindest dreimal gewonnen hat.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

