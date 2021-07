Nigeria entzaubert US-Basketballer

Seit 1992 Profis in der Auswahl spielen, war dies nach Angaben von US-Medien erst die dritte Niederlage in einem Testspiel für die Amerikaner – bei 54 Siegen. Die beiden vergangenen Duelle mit Nigeria hatten die USA mit zusammen 125 Punkten Vorsprung gewonnen. Das aus lauter NBA-Stars bestehende Team verlor am Samstagabend verdient gegen Nigerias Auswahl, in der zwar auch fünf Profis aus der besten Basketballliga der Welt spielten, aber bei weitem nicht so bekannte und erfolgreiche wie die All-Star-Ansammlung um Kevin Durant (nur 15 Punkte), Damian Lillard oder Bradley Beal.

Österreichs Meister Gmunden wird in der kommenden Saison zum ersten Mal seit 2009 auf dem internationalen Parkett antreten. Die Swans nannten für den FIBA Europe Cup, der in der Hierarchie hinter der Euro League und der Champions League kommt.