Kein Golfer war heuer besser als Sepp Straka

Golfer Sepp Straka hat mit Platz fünf beim top-besetzten PGA-Turnier Arnold Palmer Invitational in Orlando (Florida) einen weiteren Karriere-Meilenstein erreicht.

Mit 281 Schlägen (7 unter Par) landete der Wiener bei dem mit 20 Millionen Dollar dotierten Event nur vier Versuche hinter Sieger Russell Henley (USA). Straka ließ dabei Topstars wie Jason Day (8.), Scottie Scheffler (11.) oder Rory McIlroy (15.) hinter sich und kassierte 800.000 US-Dollar Preisgeld.

Mehr zum Thema Mehr Sport Dritter PGA-Triumph für Golfer Sepp Straka LA QUINTA. Der Österreicher gewann das mit 8,8 Millionen Dollar dotierte Turnier in La Quinta. Dritter PGA-Triumph für Golfer Sepp Straka

Der 31-Jährige schob sich in der Weltrangliste an die 13. Stelle – so gut war vor ihm noch kein Österreicher platziert –, im FedExCup-Ranking, der Jahreswertung der PGA-Tour, übernahm der Ryder-Cup-Sieger sogar die Spitze.

Ein nettes Sümmchen

Zu Jahresbeginn als Weltranglisten-36. gestartet, hat Straka bei acht Turnieren innerhalb von zehn Wochen 23 Positionen gutgemacht. Dies gelang dank dem Sieg im kalifornischen La Quinta – seinem dritten Erfolg auf der PGA-Tour –, zwei Top-10-Resultaten bei den prestigeträchtigen Turnieren in Pebble Beach (7.) und Orlando sowie drei weiteren Top-15-Ergebnissen. Einzig beim Genesis Invitational, dem Einladungsturnier von Tiger Woods, verpasste der Österreicher den Cut.

Mit den 800.000 Dollar Preisgeld vom Wochenende schraubte Straka sein sportliches Einkommen 2025 dank der bisher sieben Turnier-Schecks auf mehr als 3,7 Mio. Dollar nach oben. Nach PGA-Angaben hält der in Alabama lebende Sportler nun bei 21,5 Mio. Dollar, die er sich in seiner Karriere erspielt hat. Durch seine Erfolge in den vergangenen drei Jahren verfügt Straka nicht nur über die Tourkarte, sondern ist auch bei allen Majors und sämtlichen Signature-Events spielberechtigt.

Diese Woche wartet mit der Players Championship in Ponte Vedra Beach (Florida) gleich das nächste große Jahres-Highlight.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper