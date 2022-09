Nick Kyrgios pfeift auf die Weltrangliste

Nach den US Open in Flushing Meadows wird es bei den Herren eine neue Nummer eins der Tenniswelt geben. Nachdem Titelverteidiger Daniil Medwedew (Rus) im Achtelfinale dem australischen Enfant terrible Nick Kyrgios 6:7 (11), 6:3, 3:6, 2:6 unterlag, ist der Weg frei für einen aus dem Trio Rafael Nadal (Esp), Casper Ruud (Nor), Carlos Alcaraz (Esp).