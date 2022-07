Nicht nur die Gluthitze garantiert ein heißes Finale

Locker ausradeln, viel essen und der sengenden Hitze in Frankreich mit bis zu 40 Grad so gut wie möglich entkommen – die 151 verbliebenen Radprofis (von ursprünglich 176) bei der Tour de France hatten gestern am letzten Rasttag in Carcassonne alle denselben Tagesablauf. Es war die Ruhe vor dem Sturm, der nun auf den drei schweren Etappen in den Pyrenäen zu erwarten ist, ehe am Samstag ein welliges 40-Kilometer-Zeitfahren endgültig über den Rundfahrt-Sieg entscheiden wird.

Vor allem die hohen Temperaturen seit Tagen machen den Fahrern zu schaffen. "Niemand fährt gerne fünf Stunden lang bei 40 Grad Hitze. Ich glaube auch nicht, dass das gesund ist", sagt Titelverteidiger Tadej Pogacar, der als Zweiter 2:22 Minuten auf den Mann in Gelb, Jonas Vingegaard, aufzuholen hat.

Auch Österreichs Staatsmeister Felix Großschartner ist kein Freund dieser Wetterbedingungen. "Es ist höllisch, die Luft enorm trocken, am Sonntag bekam ich sogar Nasenbluten während der Etappe", sagt der Marchtrenker vom Bora-Team. Doch das nun kommende Terrain sagt ihm schon eher zu. Bevor am Mittwoch und Donnerstag Bergankünfte warten, gibt es heute eine nicht minder leichte Ouvertüre von Carcassonne nach Foix über vier Bergwertungen. Von der Mur de Peguere führt eine lange, kurvige Abfahrt Richtung Ziel.

Österreich-Rundfahrt neu?

Die Österreich-Rundfahrt wurde heuer zum dritten Mal in Folge abgesagt, nun gibt es für kommendes Jahr offenbar neue Versuche, den Klassiker wiederzubeleben. Thomas Kofler (Manager Team Vorarlberg) und Thomas Pupp (Manager Team Tirol) sowie die Verbandsspitze trafen sich in Salzburg zu ersten Gesprächen. (fei)