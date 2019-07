Nicht mit letztem Risiko

Der Perger Freiwasser-Schwimmer David Brandl startete mit Platz 32 über fünf Kilometer in die WM-Bewerbe im koreanischen Gwangju. Obwohl sein Pulk im Rennverlauf abgedrängt worden war, war der 32-Jährige nicht unzufrieden. "Am Ende wollte ich nicht mein letztes Hemd riskieren, weil ich es nicht entscheidend nach vorne geschafft hätte", sagte Brandl auch mit Blick auf das morgen folgende 10-Kilometer-Rennen. Für die einzige olympische Distanz im Freiwasserschwimmen galt es, noch ein paar Kraftreserven zu sparen. Die ersten Zehn der WM haben ihren Startplatz für die Sommerspiele nächstes Jahr in Tokio fix in der Tasche. "Das ist das große Ziel", sagte Brandl. Ihm sei jedoch bewusst, dass dafür alles zusammenpassen müsste. "Es muss ein richtig guter Tag sein, alle Sterne richtig stehen, ein paar Mitstreiter müssten einbrechen und ich explodieren."

Die Synchron-Schwimmerinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri landeten wie bereits bei der WM vor zwei Jahren im Technik-Duett auf dem achten Platz. Mit 87,0654 Punkten gelang eine Steigerung zur Qualifikation.