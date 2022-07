Beim Gedanken an ihre Eltern hat Jelena Rybakina doch noch große Emotionen gezeigt. Nach gebremster Freude über den überraschenden Wimbledon-Triumph auf dem Platz flossen bei der gebürtigen Moskauerin, die im Finale Ons Jabeur (Tun) 3:6, 6:2, 6:2 besiegt hatte, in der Pressekonferenz plötzlich die Tränen. Die Frage nach Russland und Wladimir Putin beantwortete die 23-Jährige dagegen stoisch. "Von meiner Seite aus kann ich nur sagen, dass ich Kasachstan repräsentiere. Ich habe mir nicht ausgesucht, wo ich geboren wurde."

Wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine waren Profis aus Russland und Belarus in Wimbledon ausgeschlossen gewesen. Die Debatte, dass damit Topspieler wie Daniil Medwedew fehlten und die Organisationen ATP und WTA als Reaktion keine Weltranglistenpunkte vergaben, bestimmte lange die Schlagzeilen vor dem Turnier.

Dass eine aus Moskau stammende Spielerin die Frauen-Konkurrenz gewann, versah das Turnier auch zum Abschluss mit einer politischen Note. Rybakina tritt seit 2018 für Kasachstan an. "Wimbledon ging mit genau dem Bild zu Ende, das es so verzweifelt zu verhindern versucht hatte", schrieb der britische "Telegraph" und skizzierte den Moment, als Herzogin Kate die Venus Rosewater Dish als Trophäe an Rybakina übergab. "Dieses Damen-Finale brachte eine Foto-Gelegenheit, die jeden in der russischen Botschaft in London brüllend über seinen Wodka-Gläsern lachen ließ."

Rybakina hatte vor dem Turnier gesagt, dass sie ein rasches Ende des Krieges herbeisehne. Auf der Tribüne umarmte sie den kasachischen Tennis-Verbandspräsidenten Bulat Utemuratow. Das Staatsoberhaupt des zentralasiatischen Landes, Kassym-Schomart Tokajew, gratulierte aus der Ferne zu einem "historischen Sieg" und dem ersten Grand-Slam-Einzeltitel für Kasachstan.