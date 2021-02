Neureuther scherzt nach Hirscher-Sturz: „Wieso nicht schon früher?“

"Das ist ein seltenes Bild. Da denk ich mir: Hirscher, wieso hast du das nicht schon früher machen können?", scherzt Neureuther bei "Sport und Talk" auf ServusTV über den achtfachen Gesamtweltcupsieger. "Den Fehler wird er nicht nochmal machen. Vielleicht hätte der Ferdl (Anm.: Vater Ferdinand Hirscher, ) vorher runterfahren sollen, dann wäre das vielleicht nicht so passiert."

Der Deutsche stellt jedoch klar: "Ein Marcel Hirscher, dem gebe ich zwei Wochen Training in den Stangen und dann blattelt der wieder alle so dermaßen her. Der Bursche kann schon noch Skifahren."

In Abwesenheit von Hirscher haben sich Österreichs Ski-Asse bei der ersten WM nach dem Rücktritt des Superstars in Cortina hervorragend geschlagen und sich mit insgesamt acht Medaillen (5 Gold, 1 Silber, 2 Bronze) Platz eins im Medaillenspiegel gesichert. Neureuther zeigt sich allerdings auch mit der Ausbeute Deutschlands (3 Silber, 1 Bronze) zufrieden. "Wenn wir ein paar Hundertstel schneller gewesen wären - bist du deppert, dann wären wir im Medaillenspiegel vor Österreich gewesen. Das wäre natürlich eine Sensation gewesen", sagt Neureuther mit einem Lächeln. "Dann hätte ich Peter Schröcksnadel angerufen und hätte ihm jeden Tag ein Bild vom Medaillenspiegel geschickt. Aber dann hätte er seine Präsidentschaft wahrscheinlich um 10 Jahre verlängert", meint der Deutsche über den scheidenden ÖSV-Präsidenten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Marcel Hirscher (@marcel__hirscher)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Marcel Hirscher Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.