Neues Material und alte Weisheiten

So heiß konnte es am Wochenende gar nicht sein, dass es Walter Ablinger beim Training auf dem Fuji International Speedway nicht ab und zu eine Gänsehaut aufgezogen hätte. "Ich hab immer wieder ein Déjà-vu. Das ist hier wie damals in Brands Hatch", sagt der 52-jährige Handbiker aus Rainbach im Innviertel, der in der Nacht auf morgen (MESZ) im Einzelzeitfahren seinen Medaillentraum verwirklichen möchte.