Neuer Versuch auf umstrittenem Terrain

Dominic Thiem, der in der Tennis-Weltrangliste auf Position 54 abgerutscht ist, meldet sich heute (2. Spiel nach 11 Uhr, Sky Sport Austria 3 live) nach überstandener Corona-Infektion auf der ATP-Tour zurück. "Ich bin gesund, fit und bereit", sagte der 28-jährige Lichtenwörther vor seinem Erstrundenauftritt beim 250er-Sandplatzturnier in Belgrad, wo der Australier John Millman als Gegner wartet.

Von der positiven Bilanz (3:0 in den direkten Duellen) kann sich Thiem nichts kaufen. Es geht darum, einen deutlich besseren Auftritt hinzulegen als im Comeback-Match nach der schweren Handgelenksverletzung vom 22. Juni 2021. Am 29. März unterlag Österreichs Tennis-Star in Marbella der Nummer 174, Pedro Cachin (Arg), 3:6, 4:6. Millman steht auf Platz 80 und fühlt sich eher auf schnelleren Belägen zu Hause. Das sollte Thiem in die Karten spielen.

"Bescheiden beginnen"

Der US-Open-Champion von 2020 hat sich bewusst für Belgrad und gegen Barcelona (ATP 500), wo der frischgebackene Monte-Carlo-Triumphator Stefanos Tsitsipas (Gre) das starke Feld anführt, entschieden. Auch Estoril (ATP 250) in der kommenden Woche ist ein verhältnismäßig kleines Turnier, das die Aussicht auf Matchpraxis und Erfolgserlebnisse, die Thiem mit Blickrichtung French Open (ab 22. Mai) dringend benötigt, nährt. Der 17-fache ATP-Sieger geht den Weg der kleinen Schritte. "Ich bin bereit, hart zu arbeiten und bescheiden zu beginnen", sagte Thiem.

Wobei Belgrad jetzt nicht so schlecht besetzt ist. Sollte der Niederösterreicher, der zuletzt am 12. Mai 2021 ein Match auf der Tour gewonnen hat (gegen Marton Fucsovics/Hun in Rom), zwei Runden überstehen, würde er im Viertelfinale auf Lokalmatador Novak Djokovic treffen.

Der serbische Weltranglistenerste zieht die Aufmerksamkeit auf sich, es ist der erste offizielle Auftritt in seiner Heimat seit dem Ausschluss von den Australian Open, die er im Jänner wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Bestimmungen verpasst hat.

Der 34-Jährige garantiert "Hexenkessel-Atmosphäre" bei den Serbia Open, die aus zweierlei Gründen umstritten sind. Als die Adria Tour vor knapp zwei Jahren in Belgrad Station machte, füllte man dort die Tribünen an, als wäre Covid-19 ein Hirngespinst. Sicherheitsabstände? Masken? Fehlanzeige. Weil die Tennis-Asse das Turnier mit einer ausschweifenden Party ausklingen ließen, war ein Cluster im Herren-Tenniszirkus unvermeidbar. Thiem, der am 14. Juni 2020 das Finale gegen Filip Krajinovic (Srb) für sich entschieden hatte, blieb damals von einer Erkrankung verschont.

Der zweite Kritikpunkt ist Serbiens offenkundige Sympathie für Russlands Staatschef Wladimir Putin, die Invasion in der Ukraine wird überwiegend goutiert. Internationale Sportverbände halten dennoch die Füße still, Sanktionen für den Schauplatz Belgrad waren kein Thema – weder bei der Leichtathletik-Hallen-WM Mitte März noch vor diesem Tennisturnier.

Ein würdiger Abschluss

Österreichs Tennis-Damen haben den Billie Jean King Cup der Europa/Afrika-Zone I mit einem 2:0-Erfolg über die Türkei auf Platz fünf abgeschlossen. Barbara Haas (WRL-Nr. 238) bestritt erstmals seit ihrer Arthroskopie im Schlagarm im September 2021 ein Einzel. Die 26-Jährige fertigte Berfu Cengiz (Nr. 398) 6:4, 6:2 ab. „Babsi hat über weite Strecken echt gut gespielt“, freute sich ÖTV-Kapitänin Marion Maruska. Auch Melanie Klaffner (Nr. 580) aus Weyer überzeugte beim 6:3, 5:7, 6:2 gegen Zeynep Sönmez (Nr. 551). „Es war ein würdiger Abschluss“, sagte ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer.