Neuer Tempomacher für den Leichtathletik-Verband

Eigentlich ist er noch viel zu jung für dieses Amt: Günther Weidlinger wurde gestern Abend zum neuen Präsidenten des Oberösterreichischen Leichtathletik-Verbandes gewählt. Der 42-jährige Ex-Läufer, der unter anderem vier Olympia-Teilnahmen und acht nationale Rekorde auf seiner Visitenkarte stehen hat, möchte den Landesverband breiter (und jünger) aufstellen und die Vormachtstellung Oberösterreichs als heimische Leichtathletik-Hochburg ausbauen.

Bei der Neubesetzung der Verbandsspitze musste niemand den Ellenbogen ausfahren, Weidingers Vorgänger Stefan Bachl bleibt als Vizepräsident dem Team des neuen Tempomachers erhalten. Peter Hiller, Philipp Albert und Armin Kraml komplettieren die Führungsmannschaft, die auch auf den Erfahrungsschatz von zwei aktiven Athleten zurückgreifen möchten. Catina Jo Ahrer und Nikolaus Franzmair – beide von der Zehnkampf-Union – wurden in den Vorstand gewählt.

Apropos Zehnkampf: Das neue Mehrkampfkompetenzzentrum des oberösterreichischen Verbandes in Linz soll so etwas wie der Leuchtturm der heimischen Leichtathletik werden. Nach der aktuell stattfindenden Errichtung der Freiluftanlage ist das Schmuckkästchen fertig. Das modernste Leichtathletik-Trainingszentrum Österreichs soll nicht nur ein optimales Basislager für Aktive sein, hier werden künftig verstärkt Trainerfortbildungen stattfinden. Auch das Büro des Landesverbandes wird dort angesiedelt sein. Da ab Anfang Juli der LASK das Linzer Stadion übernimmt, übersiedelt der OÖLV von der Gugl zur Union Oberösterreich in die Wieningerstraße, wo sich auch das Mehrkampfkompetenzzentrum mit der Leichtathletik-Halle befindet.

Auf der Linzer Gugl hat die Leichtathletik viele Sternstunden erlebt. Mit dem "Exodus" des Verbandes wird dieses Kapitel nun endgültig geschlossen. Der Anlauf eines Managers, im Sommer noch ein letztes Gugl-Meeting – natürlich unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen – als Abschiedsveranstaltung über die Bühne zu bringen, blieb übrigens erfolglos. Der internationale Verband hätte zwar grünes Licht gegeben, auch der neue Hausherr LASK zeigte sich kooperativ, der österreichische Verband hatte allerdings kein Interesse.

Artikel von Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion c.zoepfl@nachrichten.at