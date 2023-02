Neue Kräfte, alter Erfolg?

Im Stadttheater Greif präsentierte sich das Welser Felbermayr-Simplon-Radteam für die kommende Saison. Dort will man auf heimischem Boden wieder die Hauptrolle spielen. "2022 war durchwachsen, heuer zählen für uns nur Siege wirklich, mit diesem Kader", sagt RSW-Geschäftsführer Daniel Repitz.

Mit Heimkehrer Riccardo Zoidl und dem starken Tschechen Michael Kukrle sind zwei Leithammel an Bord. Erfolg erhofft sich der neue Sportchef Rupert Hödlmoser auch von der Verpflichtung des Sportwissenschaftlers Philipp Bachl, eines Ex-Langläufers, der das Training der Welser überwacht.

Saisonhöhepunkt ist die Österreich-Rundfahrt (2. bis 6. Juli), die kurz vor der Wiederbelebung steht. Schon morgen früh geht es auf ein Trainingslager in die Toskana, danach werden in Frankreich zwei Rennen gefahren, ehe zu Hause mit der Bundesliga-Eröffnung in Leonding und dem Kirschblütenrennen zwei heimische Klassiker warten.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl