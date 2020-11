Neue Herausforderung für Schörflinger Basketball-Profi

Sarah Sagerer hat einen neuen Klub. Die 24-jährige Basketballerin aus Oberösterreicherin wechselt von CD Zamarat in Spanien zu Energa Torun in Polen. Sie ist bereits bei ihrem neuen Arbeitgeber eingetroffen und könnte am Wochenende ihr Debüt geben.

Das erste Engagement der Schörflingerin als Profi in Spanien ist unter keinem glücklichen Stern gestanden. Noch im August hatte sich Sagerer mit dem Coronavirus infiziert und musste wochenlang pausieren, vor der Länderspielpause im November folgte eine Seitenbandverletzung. So war es kein Wunder, dass es sie es nur auf vier Einsätze für Zamarat brachte. Sie verbuchte dabei im Schnitt 4,0 Punkte und 1,5 Rebounds in 10,0 Minuten Spielzeit. In der Stadt an der Weichsel will Sagerer nun neu durchstarten.

Torun ist nach sechs Spieltagen in der EBLK noch ohne Sieg und braucht dringend neue Offensivpower ebenso wie Verstärkung in der Defensive. Ihren ersten Einsatz für den neuen Verein könnte Sagerer bereits am Samstag haben, wenn es auswärts gegen Sosnowiec geht.

Sarah Sagerer im Video-Porträt (vor ihrem Wechsel):

Sarah Sagerer ist Basketballprofi in Spanien Die gebürtige Schörflingerin wechselte als großes Talent des SK Kammer schon in jungen Jahren in die USA. Dort absolvierte sie das College und feiert auch große Erfolge. Seit Beginn der Saison 2020 steht sie erstmals als Profi in Spanien unter Vertrag.