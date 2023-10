Neu bei Olympia: 5 Fakten, die Sie über Flag Football wissen müssen

Das Internationale Olympische Komitee hat die Aufnahme von fünf Sportarten ins Programm der Sommerspiele 2028 in Los Angeles wie erwartet durchgewunken. Nach dem Beschluss des IOC auf der Session in Mumbai in Indien wird in fünf Jahren in Kalifornien auch im Cricket, Baseball/Softball, Lacrosse, Flag Football und Squash um olympische Medaillen gekämpft.

Worum geht es bei Flag Football? Wir haben 5 Fakten über die Sportart gesammelt:

1. Die Regeln

Flag Football (oder kurz "Flag") ist eine Variante des American Football. Deswegen sind die Regeln nahezu gleich. Ein wichtiger Unterschied: Körperkontakt ist nicht erlaubt. Deswegen können Frauen und Männer zusammen ein Team stellen und es wird ohne Schutzkleidung gespielt. (Quelle: Blog "Flag Football Coaching")

2. Ziel des Spiels

Während des Spiels sind 5 SpielerInnen pro Mannschaft auf dem Feld. Wie im American Football muss der eiförmige Ball in die gegnerische Endzone getragen werden. Dazu nutzt man entweder Läufe oder Pässe. Die angreifende Mannschaft hat dabei eine gewisse Zahl an Versuchen, den Ball in die gegnerische Endzone zu tragen. Ist die Offense dabei erfolgreich, erhält sie einen Touchdown und bekommt 6 Punkte gutgeschrieben. Es gibt maximal 8 Versuche – 4 Versuche bis zur Mittellinie und anschließend 4 Versuche bis in die Endzone.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

3. Der Name

Der Name Flag Football leitet sich von den Flaggen am Gürtel ab. Werden diese vom Gegner abgerissen, wird das Spiel an der Stelle gestoppt.

4. Die Geschichte

Als die USA sich für den Zweiten Weltkrieg vorbereiteten, musste eine Möglichkeit für die Soldaten geschaffen werden, damit überschüssige Energien freigelassen werden konnten. Da es beim traditionellen American Football ein hohes Verletzungsrisiko gibt, entwickelte man als Alternative Flag Football, um Verletzungen zu vermeiden.

5. Österreichische Erfolge

Österreich gehört im Flag Football zu den erfolgreichsten Nationen weltweit. Österreichs Männer-Team wurde 2023 Vize-Europameister, bei den World Games reichte es bei Männern wie Frauen zu Platz vier - als jeweils zweitbestes europäisches Team. Hierzulande wird Flag Football in vier Ligen für Erwachsene und vier Altersklassen im Nachwuchs gespielt. Die Nachricht von der Premiere von Flag Football brachte den heimischen Verband am Montag in Verzückung. "Das ist ein historischer Moment für unseren Sport und unsere Athletinnen und Athleten. Natürlich ist das Ziel, dass sich unser Damen- und Herren-Nationalteam für die Teilnahme in Los Angeles 2028 qualifiziert", sagte AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper