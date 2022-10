NBA: Pöltl sieht die Führungsrolle als Chance

Die sportlichen Erfolgsaussichten waren aber ebenfalls noch nie so gering wie vor seiner siebenten Saison in der stärksten Basketball-Liga der Welt. Die San Antonio Spurs befinden sich im Umbruch – mit Pöltl als Leader. Der Wiener will Spielzeit und Verantwortung nutzen, um sich weiterzuentwickeln.

"Ich versuche, mein Spiel so weit es geht auszubauen. Ich habe mir einiges vorgenommen für die Saison", betonte Pöltl vor dem Auftakt am Mittwoch (2 Uhr MESZ in der Nacht auf Donnerstag) gegen die Charlotte Hornets. Mit 27 Jahren ist er der älteste Akteur in San Antonios Startformation, dazu der längstdienende Spieler beim Klub.

Künftig soll der Defensivspezialist auch im Angriff kreieren. Der 2,13-Meter-Mann wird den Ball mehr in Händen halten und in Eins-gegen-eins-Situationen gefordert sein. "Es ist ein bisschen eine Spielmacherrolle von mir gefragt", erklärte Pöltl. Er befinde sich diesbezüglich selbst noch in der "Lernphase".

Ob Pöltl die Saison tatsächlich in San Antonio zu Ende spielen wird, ist offen. Bis 9. Februar sind Tauschgeschäfte möglich. Eine Mannschaft mit Titelambitionen könnte ihn mit seinem vergleichsweise günstigen Vertrag – Pöltl kassiert im letzten von drei Vertragsjahren knapp 9,4 Millionen Dollar (9,7 Millionen Euro) – an Bord holen. Interessenten soll es bereits gegeben haben.