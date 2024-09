NBA-Legende Dikembe Mutombo mit 58 Jahren gestorben

Wie die National Basketball Association mitteilte, starb er an einem Hirntumor im Kreis seiner Familie. Mutombo spielte von 1991 bis 2009 in der NBA und war lange Zeit eine prägende Figur. "Dikembe Mutombo war größer als das Leben", sagte NBA-Chef Adam Silver zum Tod des Ex-Profis und lobte diesen als einen der besten Defensivspieler in der Geschichte der Liga.

Mutombo begann in der NBA bei den Denver Nuggets, er spielte zudem für die Atlanta Hawks, die Philadelphia 76ers, die New Jersey Nets und die New York Knicks, ehe er von 2004 bis 2009 für die Houston Rockets im Einsatz war. Er wurde achtmal ins All-Star-Team der NBA berufen und zweimal zum Defensiv-Spieler des Jahres gekürt.

2015 wurde Mutombo in die Hall of Fame aufgenommen. Legendär wurde vor allem sein Zeigefinger, wenn er einen Gegner beim Angriff geblockt hatte und sagte: "Nicht in meinem Haus." Nach dem Ende seiner Karriere widmete sich Mutombo wohltätigen und humanitären Zwecken. Vor zwei Jahren hatte seine Familie bekanntgegeben, dass er an einem Hirntumor erkrankt sei.

