Naomi Osakas steiniger Weg aus der Krise

"Danke, Naomi. Wir schätzen es sehr, dass Sie sich unseren Fragen stellen – besonders nach der Niederlage." Der italienische Tennis-Journalist Ubaldo Scanagatta, von dem diverse amüsante YouTube-Videos von Pressekonferenzen mit Rafael Nadal und Novak Djokovic durch das World Wide Web geistern, sprach Naomi Osaka seine Hochachtung aus.

Also jener viermaligen Grand-Slam-Triumphatorin, die das Thema "mentale Gesundheit" vor einem Jahr bei den French Open zur Causa prima gemacht hatte. Damals hatte die 24-Jährige Paris vor ihrem Zweitrunden-Auftritt fluchtartig verlassen und Depressionen publik gemacht. Zuvor waren der sensiblen und introvertierten Japanerin Konsequenzen bis hin zum Turnierausschluss angedroht worden, weil sie eine Pressekonferenz geschwänzt hatte.

"Ich habe einen Weg gefunden"

Gestern tauchte die Weltranglisten-38. im voll besetzten Saal 1 des Medienzentrums auf, Osaka wirkte entspannt, obwohl sie wegen Achillessehnen- und Knöchelproblemen nicht hundertprozentig fit ist und gerade 5:7, 4:6 gegen Amanda Anisimova (USA) verloren hatte. Die unterlegene Asiatin versuchte sich mit Schmerzmitteln durchzubeißen.

"Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber ich habe alles gegeben", sagte Osaka. Das Gros der Fragen drehte sich freilich um die Ereignisse des Vorjahres. "Ich mag im Nachhinein nicht, wie ich die Situation damals gelöst habe", gestand sie. Trotzdem war Osaka mit ihrem Gang in die Offensive für andere Athletinnen eine Vorreiterin bei der Enttabuisierung von Depressionen gewesen. Zum Beispiel für Ausnahmeturnerin Simone Biles oder für Tennis-Kollegin Bianca Andreescu.

Bei den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio waren Leidensgenossinnen auf Osaka zugegangen und hatten ihr gedankt. "Ich glaube, alle Athleten machen dieselben Sachen durch. Es reden nur nicht alle darüber." Hier in Roland Garros sind die Auswirkungen der seelischen Gesundheitsdiskussion deutlich zu spüren. Reporter haben keinen Zutritt mehr zum Trainingsgelände Jean Bouin, auch sonst beschränken sich Kontakte zu den Spitzensportlern auf das Minimum – Matchbesuch, Pressekonferenz, Ende Gelände.

"Alle – ITF, WTA und Turnierorganisatoren – versuchen ihr Bestes, es hat sich schon etwas getan seit 2021. Man kann aber nicht damit aufhören, es muss immer eine Entwicklung geben", sagte Osaka zum Ist-Zustand. Vor allem Beschimpfungen in sozialen Netzwerken hatten ihr in der Vergangenheit massiv zugesetzt. "Twitter ist der negativste Ort, an dem man sein kann. Ich schaue mir nach Niederlagen keine Nachrichten mehr an. Ich habe einen Weg für mich gefunden", erläuterte Osaka. "So eine Karriere ist auch ein Charaktertest, weil einfach nichts vorhersehbar ist." Zum Beispiel das Erstrunden-Aus von Titelverteidigerin Barbora Krejcikova (Cze/2) gegen Lokalmatadorin Diane Parry (Fra), die umjubelte Nummer 97 der Welt.

Standesgemäß waren hingegen die Auftritte der Weltranglistenersten Iga Swiatek (6:2, 6:0 gegen Zurenko) und des 13-fachen Paris-Champions Rafael Nadal (6:2, 6:2, 6:2 gegen Thompson).