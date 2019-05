Nächster Meilenstein für van der Poel

Er ist auf dem Querfeldein-Rad der mit Abstand Beste, schockte heuer auch schon die Straßen-Elite mit seinen Siegen beim Amstel Gold Race und weiteren Frühjahrs-Klassikern. Gestern zeigte Mathieu van der Poel dann im Mountainbike-Weltcup der Konkurrenz das Hinterrad.

Der 24-jährige Niederländer feierte in Nove Mesto seinen ersten Sieg in der olympischen Disziplin Cross Country. Und wie. Das Rad-Multitalent ließ Nino Schurter, immerhin den siebenfachen Weltmeister und Olympiasieger, in der letzten Runde am Anstieg stehen und fuhr solo ins Ziel im Stadion, das im Winter auch den Biathleten als Weltcup-Örtlichkeit dient.

"Ich habe drei Jahre auf diesen Sieg hingearbeitet, endlich hat es geklappt", sagte van der Poel, der 2020 in Tokio auch Olympia-Gold im Mountainbike erobern möchte. Schurter, der diesen Sport in den vergangenen Jahren dominiert hatte, warnt aber: "Wenn er so weitermacht mit all diesen Belastungen, kann er bald einmal ausbrennen", glaubt der Schweizer.

Doch dank des Ausnahmetalents könnte es in der Rad-Szene bald ein Umdenken geben, das Spezialistentum ist nicht mehr das Nonplusultra. "Vielleicht sollte ich auch öfters ein Querfeldein-Rad benützen", sagt Schurter.

Carapaz verteidigte Rosa Trikot

Heute ist der letzte Ruhetag beim Giro, ehe der Schlagabtausch in den Bergen seinen Höhepunkt erreicht. Und die Favoriten können die kurze Verschnaufpause gut gebrauchen. Allen voran Primoz Roglic, der gestern auf dem 15. Teilstück von Ivrea nach Como in Bedrängnis kam.

Während der Ecuadorianer Richard Carapaz das am Samstag eroberte Rosa Trikot verteidigte, musste der Slowene vor dem letzten Anstieg nach Civiglio auf das Rad von Teamkollege Antwan Tolhoek wechseln. In der Abfahrt versteuerte sich Roglic dann in einer Haarnadelkurve und kam zu Sturz.

Carapaz fuhr dagegen mit Vincenzo Nibali elf Sekunden hinter Etappengewinner Dario Cataldo gemeinsam ins Ziel, während Roglic am Ende 40 Sekunden verlor. Er ist nun 47 Sekunden hinter dem Movistar-Fahrer Zweiter, Nibali weist 1:47 Minuten Rückstand auf.

Der Gavia-Pass ist schweren Herzens wegen der dort liegenden Schneemassen aus der morgigen Königsetappe gestrichen worden. Die Alternativroute des 16. Teilstücks führt von Lovere über den Presolana-Pass (1297 m) und den Mortirolo-Pass (1854) nach Ponte di Legno. (fei)