Nadals Körper tritt in den Streik

Seine sorgenvolle Miene nach der 3:6, 6:7(5)-Finalniederlage in Indian Wells gegen Taylor Fritz hatte bereits befürchten lassen, dass es bei Rafael Nadal mehr haben könnte. Seit gestern herrscht Gewissheit: Der stechende Schmerz im linken Brustbereich, den der Tennisstar beim Atmen fühlt, kommt von einem Ermüdungsbruch im dritten Rippenbogen. "Die voraussichtliche Dauer der Pause beträgt vier bis sechs Wochen", wurde sein Vertrauensarzt in der "Marca" zitiert. "Ich bin niedergeschlagen und traurig", sagte Nadal, der mit einer so schweren Verletzung nicht gerechnet hatte.

Paris sollte sich ausgehen

Ausgerechnet in der nun anbrechenden Sandplatz-Saison, die er seit fast zwei Jahrzehnten dominiert, muss der 35-Jährige aussetzen. Geht es nach der ärztlichen Schätzung, fallen die Turniere in Monte Carlo (10. bis 17. April) und Barcelona (18. bis 24. April) für ihn flach. Madrid (1. bis 8. Mai) könnte sich ausgehen, allerdings dienen ihm die dort stattfindenden Mutua Open wegen der Höhenlage nur bedingt, um sich auf die von 22. Mai bis 5. Juni folgenden French Open vorzubereiten. Ein 14. Paris-Titel ist das erklärte Ziel des Mallorquiners. Bliebt als einziges brauchbares Vorbereitungsturnier jenes in Rom (8. bis 15. Mai).

Aufgetreten waren die Probleme schon im Halbfinale von Indian Wells gegen den um 17 Jahre jüngeren Landsmann Carlos Alcaraz. Nadal ließ sich davon zunächst nicht stoppen, brachte seinen 20. Sieg im 20. Match des Jahres ins Trockene. Im Finale gegen Fritz vermochte er allerdings nicht mehr, hundert Prozent abzurufen.

Für Nadal beginnt die Leidenszeit von Neuem. Vergangenes Jahr hatte er mehrere Monate wegen einer Knochenkrankheit im Fuß pausieren müssen. Es war unklar, ob der Sandplatzkönig überhaupt noch einmal ein Comeback schafft. Dieses gelang ihm im Jänner mit dem Gewinn der Australian Open – sein 21. Grand-Slam-Titel – allerdings furios. "Ich hatte schon immer diesen Kampfgeist. Ich werde geduldig sein und nach meiner Genesung hart arbeiten", versprach Nadal auch nun seinen Fans.