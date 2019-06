Nadal zum zwölften Mal im French-Open-Halbfinale

Der 33-jährige Nadal besiegte in einem vom Regen unterbrochenen Viertelfinale am Dienstag Kei Nishikori (JPN-7) klar nach 1:51 Stunden mit 6:1,6:1,6:3. Kurze Zeit später schaffte auch der 37-jährige Roger Federer die Rückkehr ins Paris-Halbfinale. Er rang Stan Wawrinka in 3:35 Stunden mit 7:6(4),4:6,7:6(5),6:4 nieder.

Nadal baute am Tag nach seinem 33. Geburtstag seinen Paris-Rekord auf zwölf Halbfinalteilnahmen aus. Der Mallorquiner bleibt weiterhin der Favorit darauf, am Sonntag auch das Dutzend an French-Open-Titeln vollzumachen. Federer steht nach drei ausgelassenen Roland-Garros-Jahren zum achten Mal im Halbfinale in der Seine-Stadt. Mit insgesamt 44 Halbfinali bei Majors und dem ersten seit den Australian Open 2018 führt der 20-fache Grand-Slam-Sieger auch diese Wertung an.

