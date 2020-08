Rafael Nadal wird nicht nach New York reisen. "Die Situation ist weltweit sehr kompliziert, die Covid-19-Fälle nehmen zu. Es sieht so aus, als hätten wir immer noch keine Kontrolle darüber", vermeldete der 34-Jährige per Twitter. Da auch der noch nicht ganz fitte Roger Federer bei den US Open fehlt, wird Novak Djokovic als einziger Top-3-Spieler in Flushing Meadows im Einsatz sein. Der Serbe scheint sein Antreten sehr ernst zu nehmen, er hat sich sogar einige US-Open-Bälle zum