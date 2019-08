Nadal siegt und pausiert

Der unverwüstliche Rafael Nadal hat zum bereits 35. Mal ein Tennisturnier der Masters-1000-Kategorie gewonnen. Der 33-jährige Mallorquiner war in Montreal eine Klasse für sich und fertigte den russischen Dominic-Thiem-Bezwinger Daniil Medwedew im Finale in nur 71 Minuten 6:3, 6:0 ab. "Ich bin sehr glücklich, das Beste kam zum Schluss", sagte Nadal, der nach seinem 83. Titel auf der ATP-Tour seinen Verzicht auf das dieswöchige Event in Cincinnati (ebenfalls Masters-1000) bekanntgab: "Ich bin ein bisschen müde, muss auf meinen Körper aufpassen und versuchen, gesund zu bleiben." Der Spanier wird sich jetzt auf die am 26. August beginnenden US Open in New York vorbereiten.

Österreichs Star Dominic Thiem, der im Montreal-Viertelfinale wegen einer Verkühlung chancenlos war, will in Cincinnati aufschlagen, wenn es sein körperlicher Zustand zulässt. "Ich bin alles andere als fit und muss vorsichtig sein. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit, um mich zu erholen", sagte der "Dominator", der morgen in der zweiten Runde einsteigen wird. Auf den 25-Jährigen wartet der Gewinner des Duells Andy Murray (Gbr) gegen Richard Gasquet (Fra).

Gute Nachrichten gibt es von Barbara Haas: Die 23-Jährige aus Weyer verbesserte sich mit ihrem Turniersieg in Hechingen auf Platz 146 der Welt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem

Rafael Nadal Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.