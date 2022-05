Nadal schied im Rom-Achtelfinale gegen Shapovalov aus

Der nach einer Rippenverletzung um die Rückkehr zur Topform kämpfende Spanier unterlag am Montag in der italienischen Hauptstadt dem Kanadier Denis Shapovalov im Achtelfinale 6:1,5:7,2:6. In Madrid hatte der 35-Jährige gegen Youngster Carlos Alcaraz verloren. Mit Zweisatzsiegen ins Rom-Viertelfinale kamen hingegen unter anderem der topgesetzte Novak Djokovic und Alexander Zverev. Djokovic besiegte Stan Wawrinka glatt 6:2,6:2, gewinnt der Serbe auch am Freitag gegen Felix Auger-Aliassime, bleibt er nächste Woche vor dem Russen Daniil Medwedew die Nummer 1 der Weltrangliste.