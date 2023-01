Nadal: "Ich bin frustriert"

Für den Spanier kam bei den Australian Open in der zweiten Runde das Aus: Der Spanier unterlag von einer Verletzung an der Hüfte gehandicapt Mackenzie McDonald (USA) 4:6, 4:6, 5:7.

Für Nadal ist es das früheste Out in Melbourne seit 2016. Er verlor sieben seiner jüngsten neun Einzel, das war ihm zuletzt 2003/2004 passiert. Hüftprobleme habe er schon davor gehabt: "Aber es war kein großes Problem. Jetzt fühle ich mich, als könnte ich mich nicht bewegen." Während einer medizinischen Auszeit hatte Ehefrau Maria Francisca Perello Tränen in den Augen. Er sei "ermüdet" und "frustriert", dass das Zurückkehren von Blessuren einen so großen Teil seiner Tenniskarriere ausmacht: "Ich kann nicht sagen, dass ich im Moment mental nicht zerstört bin, denn dann würde ich lügen."

Nadal leidet seit Jahren unter Fußschmerzen. Deswegen hatte er über einen Rücktritt nachgedacht. "An den meisten Tagen war ich traurig, ich hatte die Freude am Tennisspielen verloren. Deshalb dachte ich, ich müsste mich zurückziehen", sagte er kürzlich der spanischen Zeitung "Marca".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper