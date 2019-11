Nadal gegen Titelverteidiger Zverev bei ATP Finals chancenlos

Der als Nummer 7 gesetzte Deutsche ließ dem im Vorfeld des Turniers angeschlagenen Spanier nach 84 Minuten beim 6:2,6:4 keine Chance.

"Es ist natürlich großartig. Jeder weiß, wie sehr ich die ganze Saison zu kämpfen hatte. Es bedeutet mir sehr viel, dass ich hier wieder spielen kann, nachdem ich hier letztes Jahr meinen bisher größten Titel gewonnen habe", freute sich Zverev nach seinem ersten Sieg über den 33-jährigen Mallorquiner.

Bereits als er zum Training am Donnerstag in die O2-Arena zurückgekommen sei, habe er großartige Erinnerungen empfunden. "Ich hoffe, ich kann diese Woche mein bestes Tennis spielen."

Am Montag zeigte er schon einmal sehr gutes Tennis, ein starke Aufschlagleistung und u.a. elf Asse. Der Weltranglisten-Erste aus Mallorca hatte dem 22-jährigen Zverev hingegen nur wenig entgegenzusetzen. Für Zverev bedeutete dies im sechsten Duell mit dem 19-fachen Major-Sieger den ersten Sieg und er sorgte damit für eine Duplizität der Ereignisse am Montag. Auch am Nachmittag hatte Stefanos Tsitsipas (GRE-6) gegen Daniil Medwedew (RUS-4) im sechsten Match den ersten Sieg geschafft.

Die beiden Sieger treffen daher nun am Mittwoch aufeinander, Nadal trifft auf den anderen Montag-Verlierer Medwedew.

