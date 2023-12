Nadal feiert sein Comeback ausgerechnet gegen Dominic Thiem

Der Niederösterreicher setzte sich am Silvestertag gegen den 22-jährigen Italiener Giulio Zeppieri mit 3:6,6:4,6:4 durch. Für den mit einer Wild Card ausgestatteten Spanier Nadal wird es das erste Match seit fast einem Jahr, er hatte am 18. Jänner in der zweiten Australian-Open-Runde eine Hüftverletzung erlitten.Brisbane. Der 37-jährige Nadal führt gegen den 30-jährigen Thiem mit 9:6-Siegen.

