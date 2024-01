Rafael Nadal: "Ein sehr emotionaler Tag"

Dominic Thiem hat die Wucht des Rafael Nadal zu spüren bekommen. Dem 37-jährigen Mallorquiner, der nach einer Hüftverletzung sein erstes Tennis-Einzel seit 18. Jänner 2023 bestritt, war die fehlende Matchpraxis überhaupt nicht anzumerken. Der 22-fache Grand-Slam-Champion gewann in der ersten Runde von Brisbane relativ souverän 7:5, 6:1 und stellte – nicht unerwartet – eines unter Beweis: Wenn er auf die Tour zurückkehrt, dann passiert das mit 100 Prozent und auf höchstem Fitnesslevel.

"Besonderes Match für mich"

"Es war ein besonderes Match für mich nach langer Pause, ein sehr emotionaler Tag nach dem ohne Zweifel schwierigsten Jahr meiner Karriere. Ich wusste nicht, wo ich stehe. Aber jetzt kann ich sagen: Das war ein richtig guter Auftritt", erläuterte Nadal: "Ich habe Tennis vermisst – die vollen Stadien, die Unterstützung des Publikums." Die rund 5500 Zuschauern Platz bietende Pat Rafter Arena war ausverkauft, das Comeback des Familienvaters elektrisiert die Massen, die auch Thiem, den ehemaligen US-Open-Champion, herzlich empfingen.

Was die beiden Protagonisten im ersten Satz auf den Hartcourt zauberten, wurde diesem Klassiker absolut gerecht. Nadal stellte im 16. Duell auf der ATP-Tour im Head to Head auf 10:6 – letztlich absolut verdient. Thiem, der bis zum Stand von 5:5 bei seinen eigenen Aufschlagspielen souverän agiert hatte, begann zu schwächeln. Nadal nützt so etwas gnadenlos aus. Er zündete den Turbo und verwandelte nach 88 Minuten seinen ersten Matchball.

"Ich bin froh, Dominic auf dem Platz zu sehen"

Was bleibt, ist die gegenseitige Wertschätzung. "Dominic hat auch harte Zeiten mit Verletzungen hinter sich. Ich bin froh, ihn auf dem Platz zu sehen. Ich wünsche ihm für diese Saison alles Gute", richtete Nadal Thiem aus. Der 30-jährige Lichtenwörther wiederum freut sich, dass "Rafa wieder zurück ist": "Einen wie ihn braucht das Tennis, er hat schon gefehlt."

Im Finish der Partie war Thiems Tank vielleicht schon ein bisschen leer, er hatte zwei anstrengende Qualifikationsmatches bei stattlichen Temperaturen hinter sich.

Was die unmittelbare Zukunft bringen wird, steht noch in den Sternen. Der ehemalige Weltranglistenerste hat berechtigte Hoffnung, noch in das Hauptfeld der am 14. Jänner beginnenden Australian Open zu rutschen. Dafür braucht es noch eine Absage. Man hört, dass der angeschlagene Amerikaner Reilly Opelka als Wackelkandidat gilt. "Wenn ich nicht in die Quali muss, hätte ich noch ein paar Trainingstage mehr. Es gilt vor allem am Return zu arbeiten, der ist eine Schwachstelle", sagte Thiem.

Für seinen Freund Sebastian Ofner läuft es indes in Hongkong perfekt. Der Weltranglisten-43. fertigte zum Auftakt Mackenzie McDonald (USA) 6:1, 6:2 ab und trifft nun auf Jan-Lennard Struff (D). "Es hat super gepasst, ich bin gut drauf und bin echt zufrieden mit meiner Leistung", berichtete der 27-jährige Steirer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem

Rafael Nadal Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.